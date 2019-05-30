Лондонский Челси во второй раз в своей истории выиграл Лигу Европы

В финале, который проходил в Баку, команда Маурицио Сарри разгромила Арсенал 4-1.

Поражение Арсенала выглядит классическим для этой команды. Легкая игра в атаке не компенсировала чудовищных провалов в обороне. Для европейских побед защитникам клуба элементарно не хватило класса. Два главных героя матча Оливье Жиру и Эден Азар продемонстрировали полную профнепригодность этой линии соперника. Азар попрощался со своим клубом блестящей игрой. Он забил два гола и сделал результативную передачу. С очередным трофеем он отправляется в мадридский Реал. Жиру, который к забитому мячу прибавил голевой пас никуда не уходит. Он остается и в Челси, и в истории, как лучший бомбардир Лиги Европы с 11 мячами. Прежний рекорд 10 голов, кстати, принадлежал Паву Погребняку. Для голкипера Арсенала Петера Чеха, который большую часть карьеры провел в Челси, это унижение оказалось еще и последним матчем в карьере. Упрекнуть его не в чем, но счет на табло красноречив.

Петер Чех по окончании сезона возвращается в Челси, где займет пост спортивного директора.