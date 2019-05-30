В русской озвучке мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2» изменили национальность одному из персонажей

Прокатчики решили не выпускать фильм с русским злодеем.

В оригинальном фильме жестокий и злой хозяин цирка по имени Сергей разговаривает с ярковыраженным восточноевропейским акцентом. Но в российской версии персонажа зовут Серж, и в его речи слышны французские нотки, — пишет интернет-портал «Кинопоиск».

В издании предположили, что ответственность за изменения в дубляже лежит на прокатчиках из Universal Pictures. Вероятно, таким образом там решили избежать возможных проблем в России.

Подобным приёмом локализаторы пользуются не в первый раз. Несколько подобных случаев было только в течение этой весны. Так, в фильме «Хеллбой» Иосифа Сталина заменили на Адольфа Гитлера. Антагонист из картины «Телохранитель киллера» из Российского президента стал боснийским, а в главной премьере сезона, фильме «Мстители.Финал», переводчики убрали слова о гомосексуальности одного из второстепенных персонажей.

Это не первый скандал, связанный с мультфильмом «Тайная жизнь домашних животных 2». Ранее одну из главных ролей озвучивал американский комик Луи Си Кей, но его уволили из-за обвинений в сексуальных домогательствах.