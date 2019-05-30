Страсбургский суд впервые признал государство злостным неисполнителем своих решений

Азербайджан отказывается освободить лидера партии «Республиканская альтернатива» Ильгара Мамедова. В 2013-ом году Мамедов выдвинул свою кандидатуру на выборах президента Азербайджана, но был арестован и осужден по обвинению в организации беспорядков, — пишет газета «Ведомости».

Как отмечают «Ведомости», процедура применяется впервые, прецедентов еще не было, поэтому нельзя сказать, какие конкретные меры могут быть приняты в отношении Азербайджана.