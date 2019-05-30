Суд отправил под домашний арест первого подозреваемого в организации взрыва в академии имени Можайского в Петербурге

По версии следствия, бомбу в учебное заведение принес один из преподавателей.

Следствие предъявило Рифату Закирову обвинение по двум статьям — хищение взрывчатки с использованием служебного положения и хранение взрывчатых веществ. По версии правоохранителей, преподаватель, а в прошлом сапер, самостоятельно собрал бомбу, которую и принес в академию имени Можайского. При этом следователи, как пишет газета «Коммерсант», считают, что Закиров не планировал взрывать учебное заведение. Он якобы хотел совершить подвиг, а именно обнаружить и обезвредить взрывное устройство, чтобы получить признание. Оно могло ему помочь в решении квартирного вопроса. Заслуженный офицер уже несколько лет пытается в судах отстоять право на повторную приватизацию квартиры, однако пока безуспешно. Возможно, выдающийся поступок мог бы повлиять на следующее судебное решение, предположили собеседники издания.

Рифат Закиров прошел обе чеченские кампании. Он награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу» и почетным знаком «За разминирование».