Власти, по некоторым данным, готовятся снести лагерь противников строительства мусорного полигона в Шиесе

Власти, по некоторым данным, готовятся снести лагерь противников строительства мусорного полигона в Архангельской области. Накануне несколько активистов были задержаны.

О предстоящем разгоне протестующих предупреждают в твиттер-аккаунте Шиес Новости. Лента сообщений порой напоминает хронику с фронта. По словам активистов, утром на станцию прибыли вагоны с песком, который высыпали под присмотром полиции и ЧОПовцев.

Сообщество ВКонтакте под названием «Поморье – не помойка» подводит итоги вчерашнего дня. Под стражу взяли четырех активистов. Их задерживали с применением силы ОМОН и представители частных охранных организаций. Задержанных осмотрели медики. Некоторых пришлось госпитализировать.

В том же паблике звучит призыв приезжать на станцию Шиес с палатками и быть готовыми к восстановлению лагеря в случае его сноса. В соцсетях противники строительства полигона рассказывают, как добираются до точки назначения. В их числе жители Архангельской области, Коми и Костромской области. Некоторые жалуются на перекрытие дорог. Кому-то пришлось идти до лагеря более 10 километров.

На полигоне в Шиесе планируется хранить отходы, привезенные из Москвы. Стоимость проекта оценивается в 10 с лишним миллиардов рублей.