После смерти выпускницы в Чебоксарах Рособрнадзор призвал родителей не пускать на ЕГЭ детей, которые плохо себя чувствуют. Экзамен можно сдать в резервный день, предоставив медицинскую справку, — сказал «Эху» представитель ведомства Игорь Круглинский.

ЕГЭ требует колоссальных усилий, и дети испытывают огромный стресс, — сказал в эфире «Эха» зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин.

По словам депутата, при нынешней системе ЕГЭ у детей практически не остается права на ошибку.

Насколько серьёзный стресс представляет сдача единого госэкзамена для школьников? Ответ на этот вопрос корреспондент «Эха» пытался получить у родителей выпускников.

ЕГЭ событие волнительное, но судя по ответам нельзя сказать, что сдача экзаменов проходит на грани нервного срыва. Как и подготовка к ним. Бизнесмен Анатолий сравнил экзамены, которые в этом году сдаёт его сын 11-классник с походом к стоматологу.

Сергей, он работает в Мосгортрансе, рассказал, что его дочери почти не волновались из-за ЕГЭ. Младшая сдавала его в прошлом году.

Некоторые родители признавались, что переживают из-за ЕГЭ даже больше чем их дети. Как, к примеру, менеджер Николай, чей сын в этом году сдаёт экзамены.

Так же считает и Олег, он слесарь.

Бухгалтер Светлана, как может, поддерживает своих детей, которые сильно переживают, хотя предметы знают неплохо.

Многие опрошенные при этом отмечали, что система сдачи ЕГЭ несовершенна, её нужно модернизировать или даже отменить.

Многие опрошенные, как отмечает корреспондент, знали о вчерашнем ЧП в Чебоксарах, где школьница умерла во время сдачи единого госэкзамена.