Российский парламент до конца июня обещает рассмотреть президентский законопроект о приостановлении Договора о РСМД

Российский парламент до конца июня обещает рассмотреть президентский законопроект о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. О том, что примут его в приоритетном порядке, говорят и в Госдуме, и в Совете Федерации. Владимир Путин ранее говорил, что это просто ответ на действия США. Соединенные Штаты приостановили выполнение своих обязательств в рамках договора еще зимой.

Приостановка договора о РСМД со стороны России – это вынужденная мера, чтобы сохранить баланс сил в мире. Об этом сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Россия не должна отставать в разработке вооружений, если США будут двигаться в этом направлении, отметила Валентина Матвиенко.