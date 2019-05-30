Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не знает о том, проводятся ли в Кремле консультации о правоприменении статьи об оскорблении власти. По его словам, нужно знать каждый случай отдельно. При этом слово «вор», отметил Песков, является абсолютно оскорбительным. Жителя Набережных Челнов суд сначала оштрафовал за то, что он назвал Владимира Путина вором, а затем отменил это наказание.