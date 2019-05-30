Первый в России памятник жертвам Холокоста готовится к открытию в Москве

По некоторым данным, в церемонии примут участие первые лица страны и высокопоставленные гости из Израиля.

Памятник героям сопротивления в концлагерях и гетто представят публике 4 июня. Он уже стоит во дворе Еврейского музея и центра толерантности. Увидеть его пока нельзя. Монумент затянут плотной тканью. Рядом строительные заграждения. Впрочем, изображения доступны в интернете.

Конкурс на разработку выиграл архитектор Олег Фандеев из Саратова. Между двумя фрагментами стены из мрамора течет вода, рядом горит огонь. От первоначального проекта из стекла отказались.

По информации «Эха», церемонию открытия посетит Владимир Путин. Сотрудники музея вспомнили, как во время его последнего посещения президента буквально атаковали собравшиеся пенсионерки. Ожидается участие зарубежных гостей, в том числе представителей парламента Израиля.

Стоимость композиции — 300 тысяч долларов. Деньги дал Виктор Вексельберг, который также приедет на открытие.

4 июня в Еврейском музее открывается выставка «Спасший одного спасает весь мир. Праведники народов мира и их истории»