Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал надпись «Путин вор» на баннере, вывешенном на мосту в Набережных Челнах, «абсолютно оскорбительной». Об этом он сообщил на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Я считаю, что это абсолютно оскорбительно. Это мое личное мнение, но я не знаю абсолютно случая с этим гражданином», — сказал он.

Песков добавил, что никаких консультаций с администрацией президента по поводу того, является ли та или иная надпись оскорбительной, не было.

Верховный суд Татарстана прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов Василя Тарасова за вывешенный на мосту баннер «Путин — вор». Его вывесили на мосту в Набережных Челнах в День Конституции, 12 декабря 2018 года.