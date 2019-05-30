Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке Россией действия Договора о РСМД

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Депутаты планируют его обсудить в приоритетном порядке.

Законопроект содержит всего три статьи. Первая предписывает приостановить действие российско-американского договора, подписанного в 1987 году, вторая говорит о том, что у президента есть право возобновить его действие, и третья – о том, что закон после принятия вступает в силу со дня его официального опубликования. Своим представителем в Госдуме по этому законопроекту Путин назначил министра иностранных дел Сергея Лаврова. Как сообщил спикер палаты Вячеслав Володин, Совет Думы рассмотрит президентскую инициативу уже 18 июня. А 26-го свое решение должен принять Совет Федерации, сказал глава комитета по международным делам Константин Косачев.

Указ о приостановлении выполнения договора президент подписал еще в марте. Отмечалось, что это сделано в ответ на решение США из него выйти. Вашингтон это обосновал тем, что Россия якобы нарушила соглашение, разработав ракету наземного базирования с запрещенной дальностью действия. В Москве эти обвинения называют беспочвенными и бездоказательными.

Накануне Пентагон заявил, что подозревает Россию в проведении ядерных испытаний малой мощности в нарушение соответствующего моратория.