Геннадий Онищенко утверждает, что его рекомендацию пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь», неправильно поняли

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко утверждает, что его рекомендацию пожилым россиянам с лишним весом жить «чуть-чуть впроголодь», неправильно поняли. «Я не за то, чтобы пожилые люди жили впроголодь, а против того, чтобы у них росли животы», — объяснил парламентарий, которого цитирует сайт Комсомольской правды. Как уточнил Онищенко, «нужно идти по пути укрепления пресса».

Многие интернет-пользователи раскритиковали депутата за подобные советы. Некоторые даже предложили лишить самого Онищенко зарплаты.