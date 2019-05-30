Суд в Эквадоре не стал освобождать под залог задержанного соратника Джулиана Ассанжа

Вопрос об экстрадиции в США самого основателя Wikileaks сегодня будет обсуждаться в магистратском суде Лондона.

Поданный Швеции Уле Бини останется под стражей – суд отказал его защите в освобождении под залог, поскольку пока невозможно точно определить размер нанесенного им ущерба. Его задержали в Кито по подозрению во взломе парвительственного банка данных. По информации газеты «Дейли экспресс» Бини участвовал в разработке программного обеспечения для Wikileaks. Основатель сайта Джулиан Ассанж в настоящий момент находится в тюрьме Лондона, где отбывает наказание за нарушение условий освобождения под залог. Сегодня в магистратском суде британской столицы пройдут очередные слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США, где ему грозит более 170 лет тюрьмы по обвинениям, связанным с незаконным получением и обнародованием секретных данных. В первом заседании по этому делу он участвовал по видеосвязи. При этом ранее в Wikileaks сообщили, что состояние Ассанжа серьезно ухудшилось за время пребывания в тюрьме и его перевели в больницу пенитенциарного учреждения.

В течение семи лет, до апреля этого года, Джулиан Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США. В мае шведская прокуратура возобновила против него дело об изнасиловании и теперь также добивается выдачи основателя Wikileaks.