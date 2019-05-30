Самая большая проблема столицы — это платная парковка и дорожные штрафы, считают москвичи. Это результат опроса «Левада-центра».

Почти четверть опрошенных назвали тарифы на парковку и штрафы за нарушение ПДД главной проблемой в Москве. Это самый высокий показатель среди всех тем.

Вопросы к респондентам были открытые, то есть люди сами указывали проблемы, которые их беспокоят. На втором месте в большинстве случаев отмечали пробки и общую загруженность улиц. А на третьем – наличие в городе большого количества гастарбайтеров.

Также исследование показало обеспокоенность ценами на ЖКХ, городским перенаселением, коррупцией и неэффективной системой сбора мусора, но об этих проблемах вспомнили менее десяти процентов опрошенных.

Вопрос о застройке в список не попал, зато граждане оценили программу реновации города. 74% респондентов воспринимают её положительно.

В опросе поучаствовали более пятисот человек старше 18-ти лет.