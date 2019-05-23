Руководство Высшей школы экономики закрыло студенческое ток-шоу после того, как туда была приглашена Любовь Соболь

Руководство Высшей школы экономики закрыло студенческое ток-шоу после того, как туда была приглашена юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, — рассказала «Эху» сама Соболь. Она связывает это с предстоящими выборами в Мосгордуму.

«Вчера мне написал продюсер и сообщил, что неожиданно руководство ВУЗа отменило проект, теперь он закрыт. По словам продюсера, они в шоке и приносят извинения, что съемка не состоится. Проект длился три года, и какие-то еще съемки планировались в июне, но теперь неожиданно руководство его закрывает», — сказала она.

Соболь отметила, что связывает закрытие проекта со своей политической деятельностью. Она добавила, что руководство Московской городской Думы не хочет видеть ее гостем этой программы, поскольку она баллотируется на выборах в Думу сентябре.

Глава проекта, Сергей Корзун сказал «Эху», что не происходит ничего экстраординарного – пришла пора закрывать проект, потому что идет сессия.

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов утверждает, что официального приглашения Любови Соболь не направляли: «Приглашать политического деятеля, находящегося в активной избирательной кампании, было бы нарушением устава Высшей школы экономики», — приводятся слова Кузьминова в официальной группе Вышки ВКонтакте.

Стоит напомнить, что сам ректор является действующим депутатом Мосгордумы.