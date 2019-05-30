Владельцев жилья, которые сдают его в аренду на срок до 30 дней, могут обязать получать идентификаторы, — сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Минэкономразвития. Идентификационный номер нужно будет указывать во всех объявлениях о краткосрочной аренде на всех публичных площадках. За неисполнение этого требования планируется штрафовать не только владельцев квартир, но и системы бронирования. Таким образом власти будут бороться с нелегальной сдачей квартир, а заодно увеличить поступления в бюджет.