Численность российских дипломатов в Лондоне выросла впервые после отравления в Солсбери и последовавшей за этим высылке сотрудников посольства. В начале года в российском посольстве работали 40 дипломатов, а теперь 44 – утверждает лондонская Таймс. По ее оценке, это шаг навстречу России. Издание напоминает. Что в этом месяце в Москву ездил заместитель советника по национальной безопасности Кристиан Тёрнер. Он встречался с официальными лицами с целью налаживания отношений.

В середине мая новым послом Великобритании в России стала Дебора Броннерт – по некоторым данным, Москва также сменит своего посла в Лондоне. Сейчас дипмиссию возглавляет Александр Яковенко.