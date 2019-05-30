Хоккеисты сборной Финляндии не ломали чемпионский кубок, который им вручили за победу на чемпионате мира в Словакии

Отношения с трофеем у горячих финских парней не складываются уже давно. В 2011 году, когда они стали чемпионами мира во второй раз, один из тренеров, сойдя с трапа самолета неуверенной походкой, упал на Кубок и помял его. На этот раз дотошная публика, изучая фотографии из аэропорта, заметила, что у чаши отсутствует дно, а декоративные металлические полоски по окружности основания выломаны. В штабе финской команды поспешили опровергнуть обвинения в вандализме. Генеральный менеджер сборной Мика Кортелайнен заявил, что хоккеисты Суоми ничего не ломали. Кубок без дна, который так возмутил болельщиков, на самом деле не настоящий трофей, а копия. Впрочем, и копии игроки не нанесли никакого ущерба. Менеджер уверяет, что им выдали чашу именно в этом состоянии.

Сборная Финляндии в третий раз в своей истории выиграла чемпионат мира. В финале финские хоккеисты выиграли у канадцев 3-1.