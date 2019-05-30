Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физлиц для иностранных и российских граждан

Правительство России рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц для иностранных и российских граждан, — сообщил министр финансов Антон Силуанов. Предполагается, что иностранцы будут платить как и россияне 13% вместо 30.

Премьер Медведев неоднократно говорил о том, что правительство не рассматривает вопрос об изменении ставки НДФЛ для россиян — этот налог называют одним из самых собираемых и стабильных, — отмечает ТАСС.