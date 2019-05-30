Верховный суд Татарстана прекратил административное дело в отношении Василя Тарасова

Верховный суд Татарстана прекратил административное дело в отношении жителя Набережных Челнов Василя Тарасова, оштрафованного за размещение баннера, на котором Путин назван вором.

Растяжка с негативной характеристикой человека по фамилии Путин появился на мосту в Набережных Челнах в День Конституции, 12 декабря прошлого года. Тарасова, которого «ОВД-Инфо» называет активистом «Бессрочного протеста», задержали в конце января сотрудники Центра «Э». В протоколе баннер назвали «средством наружной рекламы». Тарасова обвинили в том, что он его разместил без согласования с исполнительным комитетом города. За нарушение правил благоустройства городская административная комиссия выписала ему штраф в размере 3,5 тысяч рублей, суд затем его снизил до 2 тысяч. Однако активист подал жалобу в Верховный суд Татарстана с просьбой отменить эти решения.

Верховный суд Татарстана пришел к выводу, что баннер нельзя считать средством наружной рекламы. Дело прекращено «за отсутствием состава административного правонарушения».

Отметим, что некоторые информагентсва при написании этой новости избегают слова «вор», заменяя его звездочками или многоточиями. Znak.com, например, поясняет в скобках, что это человек, регулярно совершающий кражи.