Преподавателю военно-космической академии в Санкт-Петербурге предъявили обвинения по делу о взрыве, — пишет газета «Коммерсантъ».

Бывший сапер Ринат Закиров заключен под домашний арест. Военные следователи считают, что преподаватель сам смастерил взрывное устройство, которое взорвалось 2-ого апреля. По этой версии обвиняемый еще во время несения службы в горячих точках собрал тротил из обезвреженных зарядов боевиков, много лет его прятал, но применение нашел только этой весной.

Закиров является единственным пострадавшим в результате взрыва, поскольку в заряде не было поражающих элементов. По данным «Коммерсанта» преподаватель хотел заложить бомбу, чтобы самому прилюдно её обезвредить. Дело в том, что офицер сейчас доказывает в суде своё право приватизировать выданную министерством обороны квартиру, а героический поступок улучшил бы его имидж в глазах судьи.

В итоге преподавателя академии обвиняют в хищении взрывчатки с использованием служебного положения, а также её незаконном хранении.

Обвинения сформулированы только сейчас, поскольку Ринат Закиров долгое время не приходил в себя после взрыва.