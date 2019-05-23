Рособрнадзор призывает родителей не пускать на ЕГЭ детей, которые плохо себя чувствуют

В ведомстве напомнили, что экзамен можно сдать в резервный день, предоставив медицинскую справку.

Напомним, вчера во время ЕГЭ по математике в Чебоксарах скончалась выпускница одной из школ – у девушки был врожденный порок сердца, сообщает «Интерфакс».

ЕГЭ требует колоссальных усилий и дети испытывают огромный стресс, — сказал в эфире «Эха Москвы» зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин.

При нынешней системе ЕГЭ у детей практически не остается права на ошибку, — добавил депутат.