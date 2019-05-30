Двукратная олимпийская чемпионка, легкоатлетка Кастер Семеня подаст иск в Федеральный суд Швейцарии

Она собирается оспорить решение Спортивного арбитража, который утвердил новые правила допуска к женским соревнованиям по легкой атлетике.

Споры о том, какого пола Семеня на самом деле ведутся уже давно. Спортсменка считает себя женщиной и еще раз заявила об этом, сказав, что международная федерация «не может заставить ее не быть тем, кем она является». В ИААФ между тем и не настаивают, что Кастер мужчина. С тем, чтобы окончательно закрыть вопрос Федерация ввела новые критерии допуска к женским соревнованиям – уровень тестостерона. Предельное значение установили в несколько раз выше обычного женского уровня, но у Семени показатель не удержался даже в этих границах. По новым правилам ей предписывается пить препараты для снижения мужского гормона. Семеня попробовала это делать, но результаты сразу упали. Тогда она обратилась в КАС, но арбитраж ее апелляцию отклонил

Кастер Семеня выигрывала дистанцию 800 метров на двух Олимпийских играх – в Лондоне и Рио-де-Жанейро.