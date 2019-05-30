Авторы русского дубляжа мультфильма «Тайна жизнь домашних животных-2» изменили национальность одному из персонажей

В оригинальной версии жестокий хозяин цирка по имени Сергей разговаривает с русским акцентом. В русскоязычной версии он стал французом Сержем. На это обратила внимание главный редактор Киноафиши-Инфо Татьяна Шорохова.

Как отмечает кинопоиск, таким образом прокатчики из Юриверсал Пикчерс вероятно решили избежать лишних вопросов со стороны властей, которые могли помешать прокату мультфильма в России. Российские зрители смогут увидеть мультфильм уже сегодня.