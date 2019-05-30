Верховный суд Татарстана прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов Василия Тарасова за вывешенный на мосту баннер «Путин — вор», — сообщает издание Идел-Реалии. Тарасов был оштрафован по статье о нарушении правил благоустройства. В административном протоколе говорилось, что он разместил средство наружной информации без согласования с властями.

Верховный суд пришел к выводу, что баннер нельзя считать средством наружной информации.