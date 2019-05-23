Руководство ВШЭ закрыло студенческое шоу перед эфиром с юристом ФБК Соболь

Руководство Высшей школы экономики (ВШЭ) закрыло студенческое ток-шоу «В точку! Персона» перед эфиром, гостем которого должна была стать юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Вчера мне написал продюсер и сообщил, что неожиданно руководство ВУЗа отменило проект, теперь он закрыт. По словам продюсера, они в шоке и приносят извинения, что съемка не состоится. Проект длился три года, и какие-то еще съемки планировались в июне, но теперь неожиданно руководство его закрывает», — сказала она.

Соболь отметила, что связывает закрытие проекта со своей политической деятельностью. Она добавила, что руководство Московской городской Думы не хочет видеть ее гостем этой программы, поскольку она баллотируется на выборах в Думу сентябре.

«Ректор ВШЭ — депутат Московской городской Думы Кузьминов, а его заместитель – Касамара – баллотируется против Ильи Яшина по Красносельскому району. Возможно, она не хочет, чтобы я каким-то образом комментировала ее участие как кандидата от партии власти при поддержке «Единой России», — заявила она.

Соболь добавила, что хотела бы дождаться каких-то комментариев от руководства ВУЗа.