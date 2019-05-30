Азербайджану грозят санкции за неисполнение решений Страсбургского суда

Это связано с преследованием одного из лидеров оппозиции.

Лидера движения «Республиканская альтернатива» Ильгара Мамедова арестовала в 2013 году, вскоре после того, как он выдвинулся кандидатом в президенты Азербайджана. Оппозиционера признали виновным в организации беспорядков и отправили за решетку на 7 лет. Европейский суд по правам человека сразу после приговора суда в Баку в 2014 году признал, что преследование Мамедова связано лишь с критикой правительства. Комитет министров Совета Европы потребовал его немедленного освобождения.

Из тюрьмы оппозиционер вышел только прошлым летом. Оставшийся срок ему заменили на условный и запретили покидать Азербайджан. ЕСПЧ признал Баку виновным в нарушении 46 статьи Европейской конвенции об обязательном исполнении судебных решений. Комитет министров теперь рассмотрит вопрос о санкциях в отношении Азербайджана. Прецедентов пока не было. Возможно, Азербайджан исключат из Совета Европы.

Комитет министров Совета Европы примет решение по Азербайджану на следующей неделе.