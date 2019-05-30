Z Архив новостей новости
5 0 6 0
10:04, 30 мая 2019

Азербайджану грозят санкции за неисполнение решений Страсбургского суда

Это связано с преследованием одного из лидеров оппозиции.

Лидера движения «Республиканская альтернатива» Ильгара Мамедова арестовала в 2013 году, вскоре после того, как он выдвинулся кандидатом в президенты Азербайджана. Оппозиционера признали виновным в организации беспорядков и отправили за решетку на 7 лет. Европейский суд по правам человека сразу после приговора суда в Баку в 2014 году признал, что преследование Мамедова связано лишь с критикой правительства. Комитет министров Совета Европы потребовал его немедленного освобождения.

Из тюрьмы оппозиционер вышел только прошлым летом. Оставшийся срок ему заменили на условный и запретили покидать Азербайджан. ЕСПЧ признал Баку виновным в нарушении 46 статьи Европейской конвенции об обязательном исполнении судебных решений. Комитет министров теперь рассмотрит вопрос о санкциях в отношении Азербайджана. Прецедентов пока не было. Возможно, Азербайджан исключат из Совета Европы.

Комитет министров Совета Европы примет решение по Азербайджану на следующей неделе.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

«Исключительно корпоративный вопрос» В российском государстве-корпорации людей воспринимают не как граждан, а как наемных служащих этой корпорации, которые должны только послушно исполнять инструкции начальства…

5 145 6 19764 23.05
Kсми, журналистика, журналисты, власть, мнения
Блоги

Григорий Юдин социолог, философ, профессор Шанинки (Московская высшая школа социальных и экономических наук)

Как екатеринбуржцам удалось настоять на своём? Уровень суматохи и рассогласованности, который возник всего за несколько дней между городскими, региональными и федеральными властями, впечатляет…

5 160 6 37588 23.05
Kполитика, регионы, мнения
Блоги

Один Высоцкий

Высоцкий. Глава 151. «И Маяковский лёг виском на дуло…» На сцене сразу пять Маяковских, а Поэт Маяковский всегда один. Не памятник самому себе, не певец революционных масс, а глубоко ранимый человек со страдающей душой…

5 155 6 16177 25.05
Kвысоцкий, творчество, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Европа, очнись! Кто же так грубо вмешался во внутриполитическую жизнь Австрии, используя для этого как инструмент «независимую» немецкую прессу?..

5 175 6 22164 29.05
Kпресса, германия, журналистика, мнения
Блоги

Нюта Федермессер глава Фонда помощи хосписам «Вера»

Я попробую стать депутатом Мосгордумы И я помогу «пиджакам с галстуками» влезть в социалку. Через неравнодушие, через милосердие, через понимание того, что чужая боль и страдание завтра — уже их…

5 333 6 42689 24.05
Kвыборы, москва, мнения
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Для тех, кого беспокоит судьба Движения «За права человека» До 22 июня мы должны выплатить 600 000 рублей по двум вступившим в законную силу решениям суда, которыми мы оштрафованы за то, что добровольно не зарегистрировались в реестре «иностранных агентов»...

5 79 6 10084 28.05
Kправа, общество, финансы, видео, мнения
Блоги

+ Михаил Саакашвили: «Я приехал не кому-то мстить, кого-то наказывать и что-то разрушать. Это не мой стиль» Михаил Саакашвили: «Я приехал не кому-то мстить, кого-то наказывать и что-то разрушать. Это не мой стиль» Политик прибыл в Киев вечерним рейсом из Варшавы. Своей целью он назвал участие в строительстве новой Украины…

5 91 6 11785 29.05
8читать ;смотреть
Kобщество, саакашвили, политика, видео, фото, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Нелегитимное решение международного трибунала Это дело двух сторон, России и Украины, одна из которых совершила грубую провокацию, пытаясь пересечь границу другой стороны в нарушение общеизвестных процедур…

5 352 6 45955 25.05
Kукраина, рф, конфликты, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Сватающие меня на высшие посты глубоко заблуждаются Я Раб Аллаха и слуга своего народа! Выше этих должностей кресел для меня не существует!..

5 143 6 18713 24.05
Kполитика, чечня, мнения
Блоги

Юрий Шулипа Юрист

Россия не будет исполнять решение международного трибунала по  морскому праву В 21 веке на европейском континенте морское пиратство просто немыслимо. Фактически и юридически Россию приравняли к Сомали…

5 41 6 5789 26.05
Kполитика, общество, события
Блоги

Крупнейшая немецкая газета Bild вышла с выкройкой кипы на первой полосе Так издание отреагировало на высказывание уполномоченного правительства ФРГ, который рекомендовал евреям ограничить ношение традиционного мужского головного убора в общественных местах…

5 37 6 5679 27.05
Kгермания, сми, журналистика, общество, события
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

Улучшаем жизнь людей «здесь и сейчас» То есть мы, радикальное крыло борцов за перемены, часть большой картины. И ошибкой было бы «расплевываться» с теми, кто объективно тоже к этим переменам ведет, называя почему-то это «жизнью по правде»...

5 82 6 27678 23.05
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Сами вы коровы, господа! Борцы с экспериментом по электронному голосованию напоминают мне борцов с прививками против оспы в 18-м веке…

5 179 6 32574 29.05
Kвыборы, общество, мнения
Интервью Персонально ваш

Евгений Ройзман гость: Евгений Ройзман политик

Общество готово к гражданской войне, и эта ненависть бурлит. Я рад, что у нас в Екатеринбурге получилось как-то этот накал снять…

5 34 6 11754 23.05
#слушать 44:05 8читать ;смотреть $скачать 10.1 МБ
Блоги

Александр Плющев журналист «Эхо Москвы»

Яндекс.Новости перестал отвечать назначению Вчера все видели их сюжет (объединение новостей по теме) «Большинство екатеринбуржцев выступили за строительство храма». Про Навального сюжеты теперь практически ежедневно выходят в связке с аббревиатурой ОПГ…

5 55 6 21011 23.05
Kяндекс, сми, журналистика, мнения
Блоги

+ Зеленский впервые посетил Донбасс в статусе президента Украины Зеленский впервые посетил Донбасс в статусе президента Украины Президент в инаугурационной речи назвал прекращение боевых действий в Донбассе главной задачей на посту главы Украины…

5 259 6 51083 28.05
8читать ;смотреть
Kукраина, донбасс, зеленский, видео, фото, политика, события

Популярное за неделю

Новости

Страсбургский суд впервые признал государство злостным неисполнителем своих решений Азербайджан отказался освободить лидера партии «Республиканская альтернатива» Ильгара Мамедова…

5 4 6 2895
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

По количеству резиденций патриарх Кирилл хочет сравняться с известным библейским персонажем царем Иродом…

5 137 6 120837 25.05
#слушать 49:49 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование

3102541
Судебные процессы и русская литература
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 4 6 4598 26.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Путин в свободном падении Что еще антинародного должен сделать бессменный наш, чтобы прозрели и они? Сколько еще миллиардов, триллионов должны украсть его ближние и дальние нукеры, чтобы россияне сказали: «Хватит»?..

5 456 6 388616 26.05
Kполитика, общество, спорт, путин, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Черепа, пентхаусы, министр культуры и массажист Путина Черепа, пентхаусы, министр культуры и массажист Путина Очень православный? Вперед — замаливай грехи. Оплачивай показы фильма про православного мецената сам…

5 141 6 152959 23.05
8читать ;смотреть
Kкоррупция, мединский, власть, кино, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7857128
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4054194

Сегодня в эфире