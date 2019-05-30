Рособрандзор советует не пускать на ЕГЭ детей, которые плохо себя чувствуют

Это предложение последовало после смерти выпускницы во время итогового экзамена.

Федеральная служба по надзору в сфере образования выразила соболезнования семье и близким погибшей девушки. Замглавы ведомства Анзор Музаев призвал «всех, и в первую очередь родителей, внимательно относиться к состоянию здоровья своих детей и не допускать для них рисков, связанных с излишним напряжением и волнением при опасных медицинских показаниях». Он также пообещал, что Рособрнадзор приложит все усилия, чтобы «избежать подобных рисков» и создать необходимые условия для участников экзаменов, испытывающих проблемы со здоровьем. Пресс-служба ведомства напомнила, что любой школьник, который испытывает проблемы со здоровьем, может перенести сроки сдачи итоговой аттестации на резервные дни, предоставив медицинскую справку. Люди с ограниченными возможностями здоровья могут проходить ее дома или в пунктах приема ЕГЭ при медучреждениях.

Трагический инцидент произошел накануне в Чебоксарах. Во время экзамена по математике выпускнице одной из школ стало плохо. Медики на месте оказали ей экстренную помощь, но спасти девушку не удалось.

По предварительным данным, школьница страдала от врожденного порока сердца. Проводится служебное расследование.