В Высшей школе экономики закрыли студенческое ток-шоу перед эфиром с юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь

Эфир студенческого ток-шоу «В точку! Персона» с Любовью Соболь должен был пройти сегодня, однако накануне один из продюсеров сообщил ей, что проект, который существовал три года, закрыт без объяснения причин по инициативе руководства ВШЭ. Сама Соболь (она собирается участвовать в осенних выборах в Мосгордуму) связывает это решение с тем, что ректор вуза Ярослав Кузьминов является депутатом столичного парламента. Руководитель образовательной программы «Журналистика» ВШЭ и глава проекта Сергей Корзун заявил, что ток-шоу возобновится в следующем учебном году. В интервью «Эху» он пояснил, что проект закрывается по плану, как и было заявлено изначально — 31 мая. На уточняющий вопрос о том, почему отменили эфир, который должен был состоять на день раньше этой даты, он отвечать отказался. В соцсетях некоторые выпускники «вышки» отметили, что им стыдно за альма-матер.