Очередные слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа пройдут сегодня в магистратском суде Лондона

Очередные слушания по делу об экстрадиции основателя Викиликс Джулиана Ассанжа пройдут сегодня в магистратском суде Лондона.

Эквадор получил письменные гарантии, что Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему грозят пытки или смертная казнь, — заявил министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсиа.

В США Ассанжу предъявлены новые обвинения, в частности, в незаконном получении и обнародовании секретных данных. Ему грозит до 170 лет тюрьмы.