Лондонский Челси стал победителем Лиги Европы

В финале, который состоялся в Баку, Челси победил Арсенал со счетом 4-1.

У этих команд множество пересечений, которые дали о себе знать и в этой игре. Матч стал последним в карьере голкипера Петера Чеха, который 11 лет провел в Челси, а в этой игре вышел на поле в свитере Арсенала. А противостоял ему нападающий Оливье Жиру. Он шесть лет провел в Арсенале, а сейчас играет за Челси. Чемпион мира в составе сборной Франции и открыл счет в этой игре. Это был его рекордный 11 мяч в турнире. Потом тренер Арсенала Унаи Эмери скажет, что гол оказался ключевым. Второй не заставил себя ждать. Его забил Педро с передачи Эдена Азара, затем с пенальти отличился сам Азар, который кстати покидает Челси и уходит в Реал Ответный мяч Айоби ничего не изменил, тем более, что почти тут же Жиру и Азар разыграли издевательскую комбинацию и установили окончательный счет 4-1.

В финале Лиги Чемпионов, который состоится в субботу в Мадриде тоже сыграют два английских клуба Ливерпуль и Тоттенхэм.