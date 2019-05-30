Фонд защиты национальных ценностей перечислил пять миллионов рублей в качестве финансовой поддержки Марии Бутиной

Фонд защиты национальных ценностей перечислил пять миллионов рублей в качестве финансовой поддержки россиянке Марии Бутиной, которая находится в американской тюрьме, — заявил ТАСС президент фонда Александр Малькевич. По его словам, это первый транш из необходимых 43 миллионов рублей. Дополнительные средства будут перечислены в дальнейшем. Это позволит начать процедуру подачи апелляции и улучшить условия содержания в тюрьме.

Ранее Бутина записала видеообрщение, в котором попросила о финансовой помощи.

В США Бутину признали виновной в сговоре с целью незаконной работы на российское правительство.