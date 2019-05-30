В Архангельской области частная охрана напала на активистов, протестующих против строительства полигона для мусора из Москвы. Лагерь, разбитый демонстрантами на станции Шиес, пытаются снести.

Активисты, защищающие Шиес от строительства мусорного полигона, призывают людей мобилизоваться и приехать на станцию, где сегодня собираются снести палаточный лагерь. Демонстранты уверены, что разгон будет осуществляться по жесткому сценарию. Противостояние в очередной раз обострилось накануне, когда на станции возобновилась стройка. Как пишет издание «Семь на семь», активисты начали снимать на видео разгрузку материалов, после чего на них напали сотрудники частного охранного предприятия. На записи видно, как ЧОП-овцы грубо хватают и отталкивают людей, волочат активистов по земле, а потом встают в сцепку, загораживая место строительства. Агентство «Северные новости» также сообщило, что один из протестующих получил черепно-мозговую травму – сотрудник ЧОП ударил его рукоятью пистолета по голове, когда тот шел за водой. Также известно, что при участии ОМОНа и Росгвардии задержали троих активистов, среди них две девушки – им стало плохо, после чего их отправили в больницу. В настоящий момент все дороги для проезда на станцию Шиес перекрыты.

Массовые протесты против строительства мусорного полигона в Архангельской области начались 9 месяцев назад. За это время более 40 активистов были оштрафованы, двоим были назначены обязательные работы.