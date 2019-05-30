Страсбургский суд впервые признал государство злостным неисполнителем своих решений

Азербайджан отказался освободить лидера партии «Республиканская альтернатива» Ильгара Мамедова. В 2013 году Мамедов выдвинул свою кандидатуру на выборах президента Азербайджана, но был арестован и осужден по обвинению в организации беспорядков.

В 2014 и 2017 годах ЕСПЧ вынес два решения по этому делу, посчитав преследование оппозиционера необоснованным и политически мотивированным.



Теперь в отношении Азербайджана могут быть введены санкции — вплоть до исключения из Совета Европы, — пишет газета «Ведомости». Эксперты предупреждают, что это может произойти и с Россией.