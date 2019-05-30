Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин во время работы в открытом космосе провели операцию вне графика — забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне МКС 10 лет, — сообщает РИА.

Полотенце использовалось для протирки скафандров во время работ за пределами станции. Полотенце убрали в специальный контейнер, чтобы вернуть за землю и передать специалистам для изучения.