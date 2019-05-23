Основателя Викиликс Джулиана Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы «Белмарш»
Здоровье Ассанжа значительно ухудшилось после 7 лет пребывания в посольстве Эквадора, — сообщает Викиликс в Твиттере.
Очередные слушания по делу об экстрадиции Ассанжа пройдут сегодня в магистратском суде Лондона.
Ассанж предстанет перед американским судом, но произойдет это не сразу. Такое мнение в эфире «Эха» ранее высказал адвокат Илья Новиков.
В США Ассанжу предъявили новые обвинения, связанные с незаконным получением и обнародованием секретных данных – ему грозит до 170 лет тюрьмы.