Фонд Защиты национальных ценностей перевел 5 миллионов рублей россиянке Марии Бутиной, осужденной в США

Это позволит начать процедуру подачи апелляции и улучшить условия содержания в тюрьме.

Дополнительные средства будут перечислены в ближайшее время, — сообщается на сайте фонда. Всего Бутиной необходимо 43 миллиона рублей.

Как отмечает Новая газета, в попечительский совет фонда входит Петр Бычков, которого называют политтехнологом, связанным с Евгением Пригожиным.

Ранее Бутина записала видеообращение, в котором попросила о финансовой помощи для оплаты услуг адвокатов.