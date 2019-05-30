Фонд Защиты национальных ценностей перевел 5 миллионов рублей россиянке Марии Бутиной, осужденной в США
Это позволит начать процедуру подачи апелляции и улучшить условия содержания в тюрьме.
Дополнительные средства будут перечислены в ближайшее время, — сообщается на сайте фонда. Всего Бутиной необходимо 43 миллиона рублей.
Как отмечает Новая газета, в попечительский совет фонда входит Петр Бычков, которого называют политтехнологом, связанным с Евгением Пригожиным.
Ранее Бутина записала видеообращение, в котором попросила о финансовой помощи для оплаты услуг адвокатов.