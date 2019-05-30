В Британии продолжатся слушания по вопросу экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа

За океаном ему грозит уже не 5, а 170 лет тюрьмы.

Вестминстерский магистратский суд Лондона рассчитывает получить документы от властей США с подтверждением обвинений в шпионаже. Основатель Wikileaks на первом заседании в начале мая не признал вину. Джулиан Ассанж общался по видеосвязи из тюрьмы на юго-востоке Лондона, где отбывает 50-недельное заключение за нарушение условия освобождения под залог. Основные слушания по делу основателя Wikileaks начнутся через пару недель. США ранее в этом месяце предъявили Ассанжу новые обвинения, связанные с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне страны. Теперь ему грозит до 170 лет тюрьмы. Безумием назвали это в Wikileaks. США до этого хотели судить её основателя только за участие в попытках взлома компьютерной сети Пентагона. Правозащитники из Amnesty International заявили о грубых нарушениях в отношении Ассанжа. В организации отметили, что Швеция и Британия использовали ложные обвинения в изнасиловании чтобы обеспечить экстрадицию в США.

Ассанж скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне около 7 лет. В апреле его задержали в дипмиссии. Поводом для этого стало нарушение Ассанжем условий освобождения под залог в 2012 году. Власти Эквадора разрешили полицейским войти в посольство.