Власти Косово требуют лишить дипломатического иммунитета российского сотрудника миссии ООН

Михаил Краснощеков во вторник был задержан в ходе полицейского рейда на севере республики, но позднее его отпустили.

О намерении требовать лишения россиянина неприкосновенности рассказал главный прокурор города Косовска-Митровица Шчикири Сила. По его словам, он собирается обратиться с этим вопросом к спецпредставителю генсека ООН в Косово. После того, как у российского сотрудника миссии будет отозван иммунитет, против него можно будет возбудить уголовное дело, передает издание Insajderi. Михаила Краснощекова и еще семь человек могут обвинить в воспрепятствовании должностному лицу и групповом совершении преступления. Российский посол в Сербии Александр Чепурин назвал требование лишения иммунитета «бандитской попыткой исказить картину случившегося». По его словам, речь идет о «наглом нападении».

Краснощеков был задержан накануне в ходе операции спецназа Косово, проведенной в сербских районах на севере региона. Власти Косово заявили, что целью рейда была борьба с организованной преступностью. Позднее россиянин, получивший травмы головы и лица во время задержания, был отпущен и затем госпитализирован.

В российском МИДе заявили, что рассчитывают на активные действия ООН в связи с ситуацией.