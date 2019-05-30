Верховная Рада сегодня может проголосовать за отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана

О таком намерении глава правительства сообщил сразу после инаугурации президента страны Владимира Зеленского.

На очередном заседании Верховной Рады Гройсман намерен представить отчет о работе правительства. Одновременно, как сообщили в парламентском комитете по вопросам правовой политики и правосудия, будет рассмотрен и законопроект об отставке премьера. Накануне комитет единогласно рекомендовал удовлетворить заявления Гройсмана. Ранее уйти со своего поста его призвал президент Украины Владимир Зеленский в ходе инаугурационной речи. Отставка главы правительства, согласно закону, повлечет сложение полномочий и всего кабинета министров. Гройсман, в свою очередь, объяснил свое решение тем, что, по его словам, Зеленский решил принять ответственность за ситуацию в стране на себя. Позднее премьер сказал, что после голосования Рады за отставку премьера работа правительства будет иметь не плановый, а антикризисный характер.

В день инаугурации Зеленский также объявил о роспуске Верховной Рады. Внеочередные выборы украинского парламентеа, как ожидается, могут пройти 21 июля.