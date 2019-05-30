Z Архив новостей новости
5 8 6 1229
08:00, 30 мая 2019

Вашингтон подозревают Москву в нарушении моратория на ядерные испытания

Российская сторона эти предположения категорически отвергает.

Россия, вероятно, втайне проводит маломощные испытания ядерного оружия и таким образом нарушает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом сказал глава Разведывательного управления Минобороны США Роберта Эшли на выступлении в Гудзонском университете. Его слова приводит газета The Wall Street Journal. Издание отмечает, что Вашингтон впервые обвиняет Россию в нарушении моратория. Между тем, в международной организации, которая осуществляет контроль за соблюдением Договора, сообщили агентству РИА Новости, что зафиксировали бы взрывы, если бы такие ядерные испытания проводились, но ничего необычного замечено не было. Российская сторона предположения, высказанные Эшли, отвергает. Посол страны в США Анатолий Антонов заявил, что Москва четко соблюдает соглашение, а эти обвинения, высказанные через прессу, похожи, цитата, на «хорошо спланированную, срежиссированную атаку не только и не столько на Россию, сколько на режим контроля над вооружениями, на всю архитектуру стратегической стабильности».

Договор, в нарушении которого США обвиняют Москву, американская сторона не ратифицировала. По данным руководства американской Ассоциации по контролю над вооружениями, в Вашингтоне и не планировали утверждать этот документ.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

«Исключительно корпоративный вопрос» В российском государстве-корпорации людей воспринимают не как граждан, а как наемных служащих этой корпорации, которые должны только послушно исполнять инструкции начальства…

5 145 6 19426 23.05
Kсми, журналистика, журналисты, власть, мнения
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Переоценка поддержки Как это печально видеть – 20 лет одни и те же лица во главе государства, одно и то же лицо на высшей должности в стране…

5 158 6 44670 23.05
Kполитика, власть, мнения
Блоги

Григорий Юдин социолог, философ, профессор Шанинки (Московская высшая школа социальных и экономических наук)

Как екатеринбуржцам удалось настоять на своём? Уровень суматохи и рассогласованности, который возник всего за несколько дней между городскими, региональными и федеральными властями, впечатляет…

5 160 6 37397 23.05
Kполитика, регионы, мнения
Блоги

Один Высоцкий

Высоцкий. Глава 151. «И Маяковский лёг виском на дуло…» На сцене сразу пять Маяковских, а Поэт Маяковский всегда один. Не памятник самому себе, не певец революционных масс, а глубоко ранимый человек со страдающей душой…

5 155 6 16101 25.05
Kвысоцкий, творчество, мнения
Блоги

+ Михаил Саакашвили: «Я приехал не кому-то мстить, кого-то наказывать и что-то разрушать. Это не мой стиль» Михаил Саакашвили: «Я приехал не кому-то мстить, кого-то наказывать и что-то разрушать. Это не мой стиль» Политик прибыл в Киев вечерним рейсом из Варшавы. Своей целью он назвал участие в строительстве новой Украины…

5 84 6 10327 29.05
8читать ;смотреть
Kобщество, саакашвили, политика, видео, фото, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Европа, очнись! Кто же так грубо вмешался во внутриполитическую жизнь Австрии, используя для этого как инструмент «независимую» немецкую прессу?..

5 174 6 21820 29.05
Kпресса, германия, журналистика, мнения
Блоги

Нюта Федермессер глава Фонда помощи хосписам «Вера»

Я попробую стать депутатом Мосгордумы И я помогу «пиджакам с галстуками» влезть в социалку. Через неравнодушие, через милосердие, через понимание того, что чужая боль и страдание завтра — уже их…

5 333 6 42404 24.05
Kвыборы, москва, мнения
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Для тех, кого беспокоит судьба Движения «За права человека» До 22 июня мы должны выплатить 600 000 рублей по двум вступившим в законную силу решениям суда, которыми мы оштрафованы за то, что добровольно не зарегистрировались в реестре «иностранных агентов»...

5 79 6 10066 28.05
Kправа, общество, финансы, видео, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Нелегитимное решение международного трибунала Это дело двух сторон, России и Украины, одна из которых совершила грубую провокацию, пытаясь пересечь границу другой стороны в нарушение общеизвестных процедур…

5 352 6 45950 25.05
Kукраина, рф, конфликты, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Сватающие меня на высшие посты глубоко заблуждаются Я Раб Аллаха и слуга своего народа! Выше этих должностей кресел для меня не существует!..

5 143 6 18709 24.05
Kполитика, чечня, мнения
Блоги

Юрий Шулипа Юрист

Россия не будет исполнять решение международного трибунала по  морскому праву В 21 веке на европейском континенте морское пиратство просто немыслимо. Фактически и юридически Россию приравняли к Сомали…

5 41 6 5777 26.05
Kполитика, общество, события
Блоги

Крупнейшая немецкая газета Bild вышла с выкройкой кипы на первой полосе Так издание отреагировало на высказывание уполномоченного правительства ФРГ, который рекомендовал евреям ограничить ношение традиционного мужского головного убора в общественных местах…

5 37 6 5674 27.05
Kгермания, сми, журналистика, общество, события
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

Неиссякаемая способность губить всё вокруг Неужели так сложно и так дорого нашим районным властям оторвать задницу от кресла, посмотреть на этот позор и пригласить специально обученных людей…

5 362 6 178729 23.05
Kполитика, общество, мнения
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Сами вы коровы, господа! Борцы с экспериментом по электронному голосованию напоминают мне борцов с прививками против оспы в 18-м веке…

5 172 6 30549 29.05
Kвыборы, общество, мнения
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

Улучшаем жизнь людей «здесь и сейчас» То есть мы, радикальное крыло борцов за перемены, часть большой картины. И ошибкой было бы «расплевываться» с теми, кто объективно тоже к этим переменам ведет, называя почему-то это «жизнью по правде»...

5 82 6 27674 23.05
Kполитика, власть, общество, мнения
Интервью Персонально ваш

Евгений Ройзман гость: Евгений Ройзман политик

Общество готово к гражданской войне, и эта ненависть бурлит. Я рад, что у нас в Екатеринбурге получилось как-то этот накал снять…

5 34 6 11747 23.05
#слушать 44:05 8читать ;смотреть $скачать 10.1 МБ

Популярное за неделю

Новости

Поставщики препаратов против ВИЧ отказались от  участия в повторных тендерах Минздрава. По  сведениям Ъ, из пяти аукционов контракты заключены только по двум. Организация «Пациентский контроль» утверждает, что поставщики не участвуют в аукционах из-за низкой стоимости контрактов.

5 1 6 1895
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

По количеству резиденций патриарх Кирилл хочет сравняться с известным библейским персонажем царем Иродом…

5 137 6 120593 25.05
#слушать 49:49 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование

3102541
Судебные процессы и русская литература
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 4 6 4563 26.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Путин в свободном падении Что еще антинародного должен сделать бессменный наш, чтобы прозрели и они? Сколько еще миллиардов, триллионов должны украсть его ближние и дальние нукеры, чтобы россияне сказали: «Хватит»?..

5 456 6 388357 26.05
Kполитика, общество, спорт, путин, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Черепа, пентхаусы, министр культуры и массажист Путина Черепа, пентхаусы, министр культуры и массажист Путина Очень православный? Вперед — замаливай грехи. Оплачивай показы фильма про православного мецената сам…

5 141 6 152903 23.05
8читать ;смотреть
Kкоррупция, мединский, власть, кино, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7857061
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4054154

Сегодня в эфире