Вашингтон подозревают Москву в нарушении моратория на ядерные испытания

Российская сторона эти предположения категорически отвергает.

Россия, вероятно, втайне проводит маломощные испытания ядерного оружия и таким образом нарушает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом сказал глава Разведывательного управления Минобороны США Роберта Эшли на выступлении в Гудзонском университете. Его слова приводит газета The Wall Street Journal. Издание отмечает, что Вашингтон впервые обвиняет Россию в нарушении моратория. Между тем, в международной организации, которая осуществляет контроль за соблюдением Договора, сообщили агентству РИА Новости, что зафиксировали бы взрывы, если бы такие ядерные испытания проводились, но ничего необычного замечено не было. Российская сторона предположения, высказанные Эшли, отвергает. Посол страны в США Анатолий Антонов заявил, что Москва четко соблюдает соглашение, а эти обвинения, высказанные через прессу, похожи, цитата, на «хорошо спланированную, срежиссированную атаку не только и не столько на Россию, сколько на режим контроля над вооружениями, на всю архитектуру стратегической стабильности».

Договор, в нарушении которого США обвиняют Москву, американская сторона не ратифицировала. По данным руководства американской Ассоциации по контролю над вооружениями, в Вашингтоне и не планировали утверждать этот документ.