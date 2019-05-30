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07:30, 30 мая 2019

Назарбаеву присвоен статус почетного сенатора Казахстана

Депутаты сената парламента Казахстана на  пленарном заседании приняли постановление о  присвоении статуса «почетный сенатор» первому президенту, лидеру нации Нурсултану Назарбаеву, передал корреспондент агентства.

За  принятие данного вопроса депутаты проголосовали единогласно.

«Как вам известно, глава государства Касым-Жомарт Токаев во  время торжественного принесения присяги президента Республики Казахстан внес предложение о  присвоении статуса «почетный сенатор» первому президенту, лидеру нации Нурсултану Назарбаеву. Поддерживая инициативу главы государства, члены бюро сената утвердили положение о  статусе «Почетный сенатор». В  соответствии с  положением, решение о  присвоении статуса принимается на заседании сената», — сказала спикер сената Дарига Назарбаева на  пленарном заседании сената в четверг.



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