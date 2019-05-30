Госкомиссия сегодня должна принять решение о продолжении попыток связаться с космическим радиотелескопом «Спектр-Р»

Соединение с ним было утеряно еще в середине января.

Во встрече, на которой будет определено дальнейшее будущее радиотелескопа «Спектр-Р», будут принимать участие представители Роскосмоса и Академии наук. Кроме того, прибудут ученые нескольких профильных институтов. Они, как ожидается, представят доклад о научных результатах проекта. Руководители проекта «Радиоастрон», частью которого является «Спектр-Р», ранее высказывали опасения, что радиотелескоп может полностью отключиться полностью. Это связано с тем, что в этот период солнечные батареи аппарата необходимо сориентировать по-новому. По словам экспертов, без восстановления связи это может не получиться. Космический радиотелескоп «Спектр-Р» был запущен в июле 2011 года, его гарантийный срок истек через три года. Однако ученые приняли решение продлить его работу до конца 2019 года. Несмотря на потерю связи с Землей, аппарат работает штатно: такой вывод был сделан на основе поступивших сигналов бортового радиокомплекса.

На протяжении нескольких лет телескоп «Спектр-Р» изучал галактики в радиодиапазоне, черные дыры и нейтронные звезды, а также проводил ряд других исследований.