Мюллер: Российская разведка вмешивалась в выборы президента США 2016-ого года

Российская разведка вмешивалась в выборы президента США 2016-ого года. Об этом заявил спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер:

-Как утверждает большое жюри в обвинительном заключеии, российские офицеры разведки, которые являются частью российской армии, предприняли согласованную атаку на нашу политическую систему. В обвинительном заключении утверждается, что они использовали сложные кибер-методы для взлома компьютеров и сетей, используемых в кампании Хиллари Клинтон. Они украли личную информацию, а затем выпустили эту информацию под фальшивыми именами в Интернете, а также через организацию Wikileaks. Эта операция разработана и рассчитана таким образом, чтобы вмешаться в наши выборы и нанести ущерб кандидату в президенты

Мюллер добавил, что сейчас, после окончания расследования, он уходит из министерства юстиции. Он подчеркнул, что считают свою миссию завершенной.

Сам факт подобных действий наших спецслужб не вызывает сомнений, но в докладе комиссии по этому вопросу есть ряд неточностей. Об этом на youtube-канале «Эха Москвы» сказал политолог Валерий Соловей.

Расследование длилось 22 месяца.