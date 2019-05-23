Политик Михаил Саакашвили вернулся на Украину. На выходе из аэропорта он сказал прессе, что планирует продолжить ту деятельность, которой занимался до своего отъезда из страны.

Саакашвили подчеркнул, что Украина для него почти такой же дом, как Грузия. Он напомнил, что провел в этой стране около 12-ти лет, и служил в украинской армии.

Политик Михаил Саакашвили несомненно присоединится к силам, которые борются с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Такое мнение в эфире «Эха» высказал политолог Станислав Белковский.

Белковский добавил, что партия Саакашвили сейчас собирается избираться в Верховную раду. По словам эксперта, пока невозможно понять насколько успешно это может у неё получиться.