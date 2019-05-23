Баунов: Возвращение Михаила Саакашвили в украинскую политику входит в интересы российского государства

Возвращение Михаила Саакашвили в украинскую политику входит в интересы российского государства, — сказал в эфире «Эха» главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов.

Баунов добавил, что Саакашвили, — это уникальный пример успеха лидера той страны бывшего СССР, которая оппонировала России, но смогла добиться экономического успеха. По словам эксперта, именно такого статуса не хватает Украине, чтобы стать достойным примером демократии, поскольку эта страна сейчас является беднейшей в Европе.