Пентагон: Россия, «вероятно», проводит ядерные испытания

Россия, «вероятно», проводит ядерные испытания. С таким предположением, как пишет The Wall Street Journal, выступил глава разведуправления Пентагона Роберт Эшли. По его мнению, речь может идти о об испытаниях ядерных боеприпасов сверхмалой мощности. Эшли считает, что эти испытания позволят России развивать свой ядерный потенциал. Это первый раз, когда США открыто заявили о возможном нарушении со стороны России Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.