Данные Росстата о материальных трудностях жителей Ямала могли стать результатом компьютерного сбоя. Как сообщили Интерфаксу в самом ведомстве, идет проверка, ее результаты станут известны до конца недели. В опубликованном ранее сообщении Росстата говорилось, что всем домохозяйствам в ЯНАО хватает средств только на еду, они испытывают проблемы с покупкой одежды и оплатой услуг ЖКХ. После этого власти региона заявили, что данные не соответствуют действительности.