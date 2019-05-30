Спецпрокурор США Роберт Мюллер подал в отставку.

Он объявил об этом во время своего первого публичного выступления по результатам расследования российского вмешательства в американские выборы. Мюллер заявил, что закрывает свой офис и покидает минюст. Комментируя итоги своего расследования, Мюллер заявил, что его доклад говорит сам за себя. Спецпрокурор констатировал факт вмешательства Кремля в выборы президента США. Он не стал напрямую обвинять в Дональда Трампа в сговоре с Москвой. При этом Мюллер подчеркнул, что, если бы он был уверен в невиновности главы государства, он бы «так и сказал».