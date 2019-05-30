Суд арестовал на два месяца школьника, напавшего в Вольске с топором на 12-летную девочку.

Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Сам подросток заявил в суде, что «не собирался никого убивать», а «хотел попугать и обратить внимание на то, что школьники пьют и ведут аморальный образ жизни». По данным РИА, подросток с 2017 года состоял на учете у психиатра. 28 мая школьник бросил в класс бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. После этого он ударил 12-летнюю ученицу топором по голове. Девочку госпитализировали. Нападавшего задержали примерно через час.